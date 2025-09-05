weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vom Lagerarbeiter zum Profifußballer: In Weißenfels begann der Aufstieg: Baró kehrt mit dem HFC zurück

Das Pokalspiel des Halleschen FC beim SSC Weißenfels bedeutet für Angreifer Bocar Baró eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Wie er über das Spiel denkt. 

Von Fabian Wölfling 05.09.2025, 15:00
Bocar Baro schießt seit dieser Saison für den HFC seine Tore.
Bocar Baro schießt seit dieser Saison für den HFC seine Tore. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ - Der Profifußball war in Weißenfels noch weit weg. Bocar Baró lebte in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in einer WG, schuftete 40 Stunden pro Woche als Lagerarbeiter. „Das Training war am späten Nachmittag oder am Abend“, erzählt Maik Zimmermann, damals Trainer und heute Sportlicher Leiter des SSC Weißenfels.