Das Pokalspiel des Halleschen FC beim SSC Weißenfels bedeutet für Angreifer Bocar Baró eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Wie er über das Spiel denkt.

Rückkehr nach Weißenfels: Das sagt der damalige Förderer über die HFC-Entdeckung Bocar Baró

Bocar Baro schießt seit dieser Saison für den HFC seine Tore.

Halle/MZ - Der Profifußball war in Weißenfels noch weit weg. Bocar Baró lebte in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in einer WG, schuftete 40 Stunden pro Woche als Lagerarbeiter. „Das Training war am späten Nachmittag oder am Abend“, erzählt Maik Zimmermann, damals Trainer und heute Sportlicher Leiter des SSC Weißenfels.