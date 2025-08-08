Bocar Baro kickte in Afrika auf der Straße, kam allein nach Deutschland, verlor seinen Vater – und spielt heute doch beim Halleschen FC in der Regionalliga. Wie er den steinigen Weg gemeistert hat und welchen Vorwürfen er sich erwehren muss.

"Ich habe daran gedacht, alles aufzugeben": Wie es Bocar Baro gegen alle Wahrscheinlichkeiten in den Profifußball geschafft hat

Für Bocar Baro ist der Wechsel zum HFC „das Größte, was ich bisher erreichte habe“.

Halle/MZ - Als sich Bocar Baró seinen Lebenswunsch erfüllt hatte, gingen seine Gedanken dorthin zurück, wo alles anfing. Also rief der 27-Jährige noch aus dem Leuna-Chemie-Stadion, wo er gerade einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Saison beim Halleschen FC unterzeichnet hatte, seine Mutter an. Die lebt noch immer in Guinea-Bissau, wo Baró die ersten zehn Jahre seines Lebens verbrachte, bis er hinauszog, sogar auf einen anderen Kontinent, um Fußballprofi zu werden.