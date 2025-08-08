Nach einer Ausnahmesaison startet der Syntainics MBC wieder in die Vorbereitung. Wie der neue Coach Marco Ramondino über Erwartungen und Ziele denkt.

"Ich werde mich bremsen müssen": So geht Coach Marco Ramondino seinen Start beim Syntainics MBC an

Weißenfels/MZ - Als die MZ ihn am Telefon erreicht, packt Marco Ramondino gerade noch die Koffer. Am Sonntag dann wird es soweit sein: Der neue Cheftrainer des Syntainics MBC verlässt seine italienische Heimat und startet in das neue Abenteuer. Er reist nach Weißenfels, wo in der kommenden Woche die Vorbereitung auf die neue Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) beginnt, seine erste als Coach außerhalb Italiens.