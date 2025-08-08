weather wolkig
Der Hallesche FC wird mit Jean-Marie Plath einen Torwart verpflichten. Warum der Transfer notwendig geworden ist und welche Rolle der Zugang einnimmt.

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 08.08.2025, 16:25
Jean-Marie Plath trägt künftig die Farben des Halleschen FC. (Foto: Objektfoto)

Halle/MZ - Ein Torwart, der Jean-Marie heißt? Das kann doch kein Zufall sein!? Ist es auch nicht. Tatsächlich ist Jean-Marie Plath, dessen Opa und Papa schon Keeper waren, nach Jean-Marie Pfaff benannt – dem ehemaligen belgischen Nationalkeeper, der in den Achtzigern das Tor der Bayern bewachte.