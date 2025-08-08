Der Hallesche FC wird mit Jean-Marie Plath einen Torwart verpflichten. Warum der Transfer notwendig geworden ist und welche Rolle der Zugang einnimmt.

Transfer vor dem Abschluss: Darum legt der Hallesche FC im Tor personell nach

Halle/MZ - Ein Torwart, der Jean-Marie heißt? Das kann doch kein Zufall sein!? Ist es auch nicht. Tatsächlich ist Jean-Marie Plath, dessen Opa und Papa schon Keeper waren, nach Jean-Marie Pfaff benannt – dem ehemaligen belgischen Nationalkeeper, der in den Achtzigern das Tor der Bayern bewachte.