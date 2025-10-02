Der Hallesche FC braucht im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz unbedingt einen Sieg. Wie dem Fußball-Regionalligisten die Wende gelingen soll.

Harte Zweikämpfe im Training, Trainer Schröder als Ticketverkäufer und der Glaube an den goldenen Oktober: Schafft es der HFC so aus der Krise?

Trainer Robert Schröder steht nach vier Spielen ohne Sieg im Fokus.

Halle/MZ - Für die Wende oder zumindest ein einigermaßen gut gefülltes Leuna-Chemie-Stadion zog der Hallesche FC am Donnerstag alle Register. Unter anderem Trainer Robert Schröder gab im Fanshop den Ticketverkäufer für das Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz am Samstag (14 Uhr/MDR). Vor dem Einsatz des Teams, auch Spieler standen hinterm Tresen, waren erst 3.500 Tickets für die Regionalliga-Partie verkauft worden.