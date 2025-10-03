Ein starker Yannick Hanfmann besiegt in Shanghai einen Top-Profi aus den USA. In der nächsten Runde trifft der Karlsruher auf einen Tennis-Superstar.

Shanghai - Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai überraschend gegen den favorisierten US-Amerikaner Frances Tiafoe gewonnen. In der zweiten Runde besiegte der stark aufspielende 33-Jährige den Weltranglisten-28. mit 6:7, 6:2, 6:1.

In der nächsten Runde wartet auf den Karlsruher der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Der 38 Jahre alte Serbe besiegte im Duell der Tennis-Routiniers den 37-jährigen Kroaten Marin Cilic mit 7:6 (7:2), 6:4.

Altmaier jetzt gegen Sinner

Am Samstag stehen die Deutschen im Fokus. Der gebürtige Hamburger Alexander Zverev trifft auf den Franzosen Valentin Royer. Daniel Altmaier bekommt es mit keinem Geringeren als Superstar Jannik Sinner zu tun, der als Titelverteidiger in Shanghai antritt.