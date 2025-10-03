Nach acht Wochen Verletzungspause ist HFC-Profi Fabrice Hartmann zurück auf dem Platz. Doch reicht seine Rückkehr, um im Heimspiel gegen Meuselwitz den Negativtrend zu stoppen?

Zurück nach hartnäckiger Verletzung: Kann Fabrice Hartmann gegen Meuselwitz die HFC-Krise vor dem Tor beenden?

Fabrice Hartmann (r.) bereitete bei seinem Comeback direkt ein Tor vor.

Halle/MZ - Fabrice Hartmann beschreibt sich als ungeduldigen Menschen. Ein Charakterzug, der aus den vergangenen Wochen eine fordernde Zeit gemacht hat. Fast zwei Monate lang konnte der Fußballprofi des Halleschen FC seiner Passion, die zugleich sein Beruf ist, nicht nachgehen. Eine hartnäckige Muskelverletzung im Oberschenkel verhinderte Einsätze in der Regionalliga.