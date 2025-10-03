Eine Verletzung aus dem Champions-League-Hit gegen Paris zwingt Lamine Yamal zu einer Zwangspause. Davon betroffen sind sein Club und die Nationalmannschaft.

Barcelona - Fußballstar Lamine Yamal fällt für zwei bis drei Wochen verletzt aus. Beim 18-Jährigen vom FC Barcelona seien die Beschwerden im Bereich des Schambeins, die er bereits nach dem 1:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gespürt hatte, erneut aufgetreten. Das teilte der spanische Meister mit. Nach Angaben der Katalanen betrage die Genesungszeit zwei bis drei Wochen.

Yamal fällt damit definitiv für das Ligaspiel an diesem Sonntag beim FC Sevilla aus. Auch die WM-Qualifikationsspiele mit Europameister Spanien am 11. Oktober gegen Georgien und drei Tage später gegen Bulgarien wird der Offensivstar verpassen.