Der Syntainics MBC schlägt auch Bonn und feiert den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel. Wer sich besonders auszeichnen konnte.

Weißenfels/MZ - Zwei Spiele, zwei Siege – die Startbilanz des Syntainics MBC in der Basketball-Bundesliga (BBL) kann sich sehen lassen. Zuletzt gelang dies den Wölfen im Jahr 2009, als man sich zu Saisonbeginn gegen Tübingen und Ulm durchsetzen konnte. Am Donnerstagabend ließen die Weißenfelser dem 93:85 in Hamburg beim Saison-Heimdebüt im Wolfsbau vor 2.500 Zuschauern ein 84:77 gegen die Telekom Baskets Bonn folgen. Nicht zu vergessen, dass man auch im ersten Pflichtspiel der Saison 2025/2026 erfolgreich war. Im europäischen Pokalwettbewerb ENBL hatte Tallinn gegen die Weißenfelser keine Chance, verlor mit 57:84.