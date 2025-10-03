weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sprüche und Vogelgeräusche: So nimmt Jean-Marie Plath die Rolle als dritter HFC-Torwart an

Jean-Marie Plath hat beim Halleschen FC keine Aussicht auf Spielzeit. Warum der dritte Torwart in der Krise trotzdem wichtig ist.

03.10.2025, 12:00
Jean-Marie Plath ist der dritte Torhüter des HFC.
Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC steckt sportlich in der Krise, ist im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz an diesem Samstag (14 Uhr/MDR) im Leuna-Chemie-Stadion zum Siegen verdammt. Bei der Pressekonferenz vor der wegweisenden Partie saß - was etwas seltsam anmutete - neben Trainer Robert Schröder mit Jean-Marie Plath der dritte Torhüter des Fußball-Regionalligisten auf dem Podium. Dafür gab es Gründe.