Jean-Marie Plath hat beim Halleschen FC keine Aussicht auf Spielzeit. Warum der dritte Torwart in der Krise trotzdem wichtig ist.

So nimmt Jean-Marie Plath die Rolle als dritter HFC-Torwart an

Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC steckt sportlich in der Krise, ist im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz an diesem Samstag (14 Uhr/MDR) im Leuna-Chemie-Stadion zum Siegen verdammt. Bei der Pressekonferenz vor der wegweisenden Partie saß - was etwas seltsam anmutete - neben Trainer Robert Schröder mit Jean-Marie Plath der dritte Torhüter des Fußball-Regionalligisten auf dem Podium. Dafür gab es Gründe.