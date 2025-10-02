weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. HFC gegen Meuselwitz: Schafft es der HFC in der Regionalliga Nordost aus der Krise?

Sieg ist Pflicht gegen Meuselwitz Harte Zweikämpfe im Training, Trainer Schröder als Ticketverkäufer und der Glaube an den goldenen Oktober: Schafft es der HFC so aus der Krise?

Der Hallesche FC braucht im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz unbedingt einen Sieg. Wie dem Fußball-Regionalligisten die Wende gelingen soll.

Von Fabian Wölfling 02.10.2025, 15:30
Trainer Robert Schröder steht nach vier Spielen ohne Sieg im Fokus.
Trainer Robert Schröder steht nach vier Spielen ohne Sieg im Fokus. (Foto: Imago/Picture Point)

Halle/MZ - Für die Wende oder zumindest ein einigermaßen gut gefülltes Leuna-Chemie-Stadion zog der Hallesche FC am Donnerstag alle Register. Unter anderem Trainer Robert Schröder gab im Fanshop den Ticketverkäufer für das Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz am Samstag (14 Uhr/MDR). Vor dem Einsatz des Teams, auch Spieler standen hinterm Tresen, waren erst 3.500 Tickets für die Regionalliga-Partie verkauft worden.