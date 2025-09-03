Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Spiel gegen den Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 4:4 (1:3)-Punkteteilung.

Aken/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 am Mittwoch 4:4 (1:3) getrennt.

In Minute 12 schoss Tim Lukas Eßbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

Gleichstand. Der Dessauer SV 97 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Bereits vier Spielminuten später konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Akener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Zakhel, Porsch, Khan, Nguyen, Hartwig, Schulze, Kutscher, Laubmeier, Al Mahmoud, Sulaiman

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31