Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

Der Dessauer SV 97 e.V. war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bitterfeld-Wolfener legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Seelig schoss und traf in Spielminute 49 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. schoss und traf in Spielminute 54 ein weiteres Mal. Unentschieden. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig traf in der 75. Minute noch einmal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kilian Konicki (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:3 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Konicki, Schlömer (46. Walther), Marku (62. Baum), Kozlowski, Brand, Kaziur, Giss, Loschwitz, Schröter

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29