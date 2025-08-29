Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem Dessauer SV 97 und der NSG Gräfenhainichen mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Tim Schindler für Gräfenhainichen traf und in Minute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel Dessauer SV 97 gegen NSG Gräfenhainichen – 65. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 3 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (65.). Der Dessauer SV 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (46. Zimmermann), Stockmann, Marquardt (46. Schindler), Kienitz, Plonski, Effenberger, Brückner (78. Hiller), Grimm (46. Hannusch), Vetter (46. Lüdtke), Brückner

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35