Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: In der Partie am Samstag war die SG 1948 Reppichau gegenüber dem Dessauer SV 97 machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Osternienburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Löbel. Der Trainer von Reppichau musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Franz Deutschbein (Porst OT Köthen) eine Gelbe Karte an die Reppichauer (39.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Spieler Nummer 3 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (46.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

79. Minute: SG 1948 Reppichau mit 0:2 im Rückstand

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SG 1948 Reppichau musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Dessauer SV 97 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christoph Suren.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 10 (Dessau) den Ball über die Linie bringen (79.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – Dessauer SV 97

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Hamann (36. Wartemann), Sachse, Meyer (17. Hirschmann), Pelz, Gassner, Wollmerstädt, Storm, Stock, Ehrenberg

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 0:1 (46.), 0:2 (79.); Schiedsrichter: Franz Deutschbein (Porst OT Köthen); Zuschauer: 24