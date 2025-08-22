Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:8 (1:4) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Der SV Stahl Thale fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Die 25 Zuschauer auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:8 (1:4) hinnehmen musste.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Diego Könnecke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Thaler legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Könnecke der Torschütze (9.).

Minute 9: SV Lok Aschersleben 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Matti Constantin Schneidewind musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Lok Aschersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Louis Matthias Maurer, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Ascherslebener sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Y. Ivanchenko, Stopin, Gurr, Thon (21. Fricke), Z. Ivanchenko (28. Stemmler), Miroshnichenko, Böckler, Göring, Scherf, Müller

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Ilgeroth, Schröder, Böhnstedt, Serafin, Könnecke, Gohlke, Quasthoff, Grasemann, Leifholz, Maurer

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25