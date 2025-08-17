Der SV Stahl Thale hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen den SV Einheit Bernburg mit 2:4 (1:1).

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Mika Gohlke den Ball ins Netz (15.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur vier Spielminuten darauf konnte Antonius Bleck (Thale) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Quasthoff, Grasemann, Serafin, Maurer (89. Gruhn), Leifholz (46. Bleck), D. Könnecke, Gohlke (89. Ahrend), Böhnstedt, Schröder (46. C. Könnecke), Frohwein

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl (37. Fleck), Letz (21. Kommritz), Kumbu, Zavatta (57. Lampe), Krug, Scheffler, Lorenz, Kersten, Münzer, Schaaf

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45