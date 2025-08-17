Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 8:4 (4:2) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Kräftemessen mit der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vom Platz.

Wernigerode/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 8:4 (4:2) getrennt.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

Spielstand 1:1. Das JSGer Team legte weiter vor und erkämpfte sich die Führung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in Spielminute 20 ein weiteres Mal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Junias Gustav Borchers versenkte den Ball in Minute 21. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Danial Mohamadi schoss und traf in Spielminute 62. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein versenkte den Ball in der 65. Spielminute zum dritten Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Welz (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – C. Stechhahn (23. Hahne), Beck, Freystein, Schulz, Dübner (23. Turk), C. Stechhahn (40. Asemerom), Buchold, Wypior (23. T. N. Koch), L. P. Koch, Deunert (62. Michaelis)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Fischer (46. Mohamed), Welz, Franke, Borchers, Ilse, Mohamadi (66. Rengou), Kegel, Herbst, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Neumann

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Junias Gustav Borchers (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50