Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 8:4 (4:2) ging die JSG Wernigerode von Coach Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vom Platz.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Oscherslebener konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Clayton Stechhahn der Torschütze (18.).

JSG Wernigerode Kopf an Kopf mit NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1 in Minute 18

Spielstand 1:1. Das JSGer Team legte weiter vor und errang einen Vorsprung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in Minute 20 ein weiteres Mal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Junias Gustav Borchers traf in der 21. Minute. 2:2. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi versenkte den Ball in Spielminute 62. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 7:3 aus. Freystein traf in Spielminute 65 ein weiteres Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Schulz, Deunert (62. Michaelis), Wypior (23. T. N. Koch), L. P. Koch, Dübner (23. Turk), Beck, C. Stechhahn (23. Hahne), C. Stechhahn (40. Asemerom), Buchold, Freystein

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Gaßmann (62. Abraham Maketh), Kegel, Borchers, Mohamadi (66. Rengou), Ilse, Welz, Herbst, Neumann, Fischer (46. Mohamed), Franke

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Junias Gustav Borchers (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50