Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erreichte der Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II ein 4:4 (3:2)-Unentschieden.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (3:2).

Nach lediglich 22 Minuten schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (28.).

28. Minute SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SG Sargstedt / Germania HBS II im Gleichstand – 1:1

Gleichstand. Die Halberstädter konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Schneider schoss und traf in der 29. Spielminute. So leicht ließen sich die Ilsenburger jedoch nicht unterkriegen. Marc Leon Munzke versenkte den Ball in der 35. Minute, gefolgt von Nick Schmidt (45.). So einfach ließen sich die Halberstädter jedoch nicht unterkriegen. Lenny Henning traf in Spielminute 64, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Sargstedt / Germania HBS II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Phil Heinrich Festerling (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Busch (90. Otto), N. Schmidt (68. Parete), R. F. Abel (81. Ahrends), Munzke, Schipp, Knochen, Festerling, L. Abel, Hartmann, F. C. Schmidt

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Bönicke, Henning, Schneider, Herbst (60. Hartmann), Schindler (46. Albrecht), Richter, Hotopp (67. Roßmann), Camara, Natow, Gebauer

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50