Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I gelang der SG Blau-Weiß Neuenhofe ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt am Sonntag 3:2 (1:0) getrennt.

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor : Erneut setzte Quaschny den Ball ins Netz.

47. Minute: SG Blau-Weiß Neuenhofe vorne dank zwei Treffern von Yanik Quaschny – 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur fünf Minuten später konnte Dennis Kapsch (Olvenstedt) den Ball über die Linie bringen (75.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Natho, L. Tamm, Chelvier, Aleithe, Riecke, Anders, Stärke, Neumann, Troppenz, Quaschny

Germania Olvenstedt: Schade – Eckardt, Zahiti, Shen, Bühring, Golde, Farhangnia, Hoyer, Kohl, Schäfer, Kapsch

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32