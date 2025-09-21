Der Post SV Stendal errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bismark durch.

In Minute 15 schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

86. Minute: Post SV Stendal vorne dank zwei Treffern von Nigel-Miguel Riedel – 2:0

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark kassierte zweimal Gelb. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riedel (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Hubrig, Winkler, Ihennacho (55. Singh), Michael, Fanta, Riedel, Kniep, Lenz (57. Imiolczyk), Wallbaum (80. Jameel), Rasuly

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Storbeck (20. Sonnenberg), Kapahnke, Seeger, Steinmetz, Nikolai (46. Schulze), Paschke (15. Haberkorn), Buchholz, Hildebrandt, Kalbe

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42