Eine deutliche Schlappe erlitt der MTV Weferlingen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV 1919 Kusey. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 15 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Hendrik Eggert (TSV 1919 Kusey e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Julian Sticherling den Ball ins Netz (8.).

Dann verbuchten die Kuseyer einen weiteren Erfolg. Mit einem Doppelpack von Hendrik Eggert erlangte der TSV 1919 Kusey e.V. einen kaum einholbaren Vorsprung. Zu all dem Jammer lenkte der Weferlinger den Ball in der 70. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Jeremy Bratke traf in der 73. Minute. Spielstand 6:0 für den TSV 1919 Kusey.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weferlingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 3

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Spieler Nummer 17, den Ball ins Netz zu befördern und den Weferlingern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (88.). In Spielminute 88 handelte sich der TSV 1919 Kusey noch eine Gelbe Karte ein. Die Weferlinger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MTV Weferlingen – TSV 1919 Kusey

MTV Weferlingen: –

TSV 1919 Kusey: Drefenstedt – Meißner, Hübner, Meerbote, Menze (16. Tschorsnig), Reisener (75. Dörwald), Eggert, Sticherling, Drefenstedt, Benesch, Schulz (46. Bratke)

Tore: 0:1 Hendrik Eggert (2.), 0:2 Julian Sticherling (8.), 0:3 Hendrik Eggert (30.), 0:4 Hendrik Eggert (48.), 0:5 (70.), 0:6 Jeremy Bratke (73.), 1:6 (88.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Zuschauer: 15