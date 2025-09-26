Der TuS Schwarz-Weiß Bismark sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg.

Bismark/MTU. Nach haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg am Freitag 3:2 (1:2) getrennt. Bismark – Magdeburg: Nachdem der TuS Schwarz-Weiß Bismark an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (1:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Jamie Noel Kuster (SG Handwerk Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohamed Traore den Ball ins Netz.

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – 25. Minute

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Moritz Hildebrandt (Bismark) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bismarker Elf erzielen (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Haberkorn, Buchholz, Jubert (32. Storbeck), Kalbe, Schulze, Nikolai, Pietsch, Schmidt, Hildebrandt, Seeger

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Younesi (60. Bostani), Bode, Alabdullah, Bajaha, Franke, Khalaf, Wilke, Kuster, Traore, Solomon

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51