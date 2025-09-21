Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unfassbaren 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt die SG Handwerk Magdeburg am Sonntag vom Spielfeld.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Magdeburg souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte einmal Gelb (31.). In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Zarek erzielt.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt nach 58 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Osman den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Purkert, Thiele, Aloso, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Lange, Zarek, Alamie (46. Osman), Haegebarth, Hejhemo (74. Abdulkarim), Schlicht

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Khalaf, Franke, Voigt (63. Solomon), Bode, Wilke, Kuster (63. Matz), Alabdullah, Traore, Hübenthal, Bajaha

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32