Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bismarker waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Oscar Schmidt erzielt.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Bismarker sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai, Hildebrandt, Schmidt, Michelsen, Pietsch, Kapahnke, Seeger, Buchholz, Kalbe, Schulze

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Ulrich, Natho, Riecke, Aleithe, Quaschny, Tamm, Troppenz, Neumann, Chelvier, Hasler

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52