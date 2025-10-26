Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: In der Partie am Sonntag war die Germania Olvenstedt gegenüber dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Robin Wirdel mit 1:3 (1:1) gegen Magdeburg-Neustadt geschlagen geben müssen.

Maisam Mohammadi traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lias Schäfer (23.) erzielt wurde.

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mohammadi (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Kapsch, Kohl, Böer, Bagrovski (46. Zahiti), Farhangnia (58. Shen), Bühring (85. Köppe), Stahl, Golde, Schäfer, Eckardt

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Schlicht (19. Alamie), Lange, Berger, Khiro (75. Kaya), Kusch, Zarek, Von Tycowicz, Mohammadi, Haegebarth, Thiele (75. Abdulkarim)

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30