Dem VfB Oberröblingen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen das Team aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach nur 21 Minuten schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Keidel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

45. Minute VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

30 Minuten nach der Pause konnte Gino Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Oberröblingen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Leich (90. Kummer), Cepa, Altenburg (85. Wenske), Pulz, Strese, Wanski, Koch (89. Kirchner), Angelstein, Michael (78. Ernst), Franke

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Keidel, Starch, Porse, Schmidt, Krentz, Bothe, Niehoff (76. Jarju), Hahnemann (70. Hoffmann), Saal

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152