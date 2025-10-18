Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Friesenstadion Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Sangerhäuser gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Laucha.

Tom Hetke (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Alexander Saal (8.) erzielt wurde.

8. Minute VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit BSC 99 Laucha – 1:1

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Eisler, Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), J. Stöhr, Grüllmeyer (88. Franke), F. Stöhr (77. Roßner), Fuhrmann, Hetke, Olbricht (58. Gümül)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Riesen, Saal, Hahnemann (75. Schmidt), Schumann, Schneller, Mohs (60. Handt), Keidel, Bothe, Porse, Krentz

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26