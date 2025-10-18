Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 102 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Scharf, Kuhnert, Schubert (82. Sell), Richter (60. Büttner), Kunze (76. Bischoff), Maak, Marggraf, Grosser, Berghammer (67. Hiersig), Bagehorn (87. Meyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Franke, Michael, Meißner, Kummer, Leich, Cepa (84. Wenske), Engelhorn, Wanski, Altenburg (67. Ernst)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102