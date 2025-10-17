Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Lennox Lieb (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Oliver Seidel erzielt.

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – 51. Minute

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hohenmölser zu entscheiden (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Schneider, Zech, Angeli, Wöpe (77. Boronczyk), M. Rackowitz, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Krobitzsch (59. Beyenbach), Weidner, Göbel, Pillert (86. Palatini)

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Reinschmied, Knothe, Schneider, Lieb (62. Hesse), Große, Küster, Knothe, Hartmann (86. Pschribülla), Seidel (80. Binneböse)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145