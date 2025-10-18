Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SSV 90 Landsberg mit 2:4 (1:3).

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:3).

Niclas Noah Kochmann (Turbine Halle II) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Die Partie blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Everding, Kuske, Titonis (77. Fallouti), Leinhoß, Lantzsch, Kochmann, Brülls (46. Kallen), Müller (75. Thermann), Teichler, Makosch

SSV 90 Landsberg: Dimke – Wichmann, Schlesier (78. George), Scheller (63. Thiel), Knorr, Stephan, Reuschel (78. Schubert), Köhler, Weber, Rappe (87. Balthasar), Voß

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60