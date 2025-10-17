Der SV Großgrimma errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Am Freitag haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). Großgrimma – Großkorbetha: Nachdem der SV Großgrimma an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:1).

Lennox Lieb traf für den TSV Großkorbetha in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (51.).

Minute 51: SV Großgrimma liegt 0:2 zurück

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits vier Spielminuten später konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Krobitzsch (59. Beyenbach), Zech, M. Rackowitz, Wöpe (77. Boronczyk), Angeli, Schneider, Göbel, Weidner, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Pillert (86. Palatini)

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann (86. Pschribülla), Reinschmied, Knothe, Große, Seidel (80. Binneböse), Thurm, Küster, Lieb (62. Hesse), Schneider, Knothe

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145