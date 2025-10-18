Eine herbe Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintra. Lüttchendorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 143 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Tom Elias Kalcher durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alexander Gründler (11.) erzielt wurde.

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 11. Minute

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring, Aschenbach (89. Hage), Schulz, Rickert, Dressel (80. Häsler), Schauer, Matz, Balashov, Mergner, Ruckhardt (63. Raase)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Siebenhühner, Horlbog (72. Hajdarpasic), Schlegel, Gerlach (80. Jankowski), Petraj (77. Obeid), Kalalib Alshabi, Stoye, Gründler, Schulze

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143