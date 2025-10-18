Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alexander Gründler (11.) erzielt wurde.

SV Höhnstedt hinkt 0:2 hinterher – 11. Minute

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Schauer, Rickert, Dressel (80. Häsler), Matz, Schulz, Göring, Balashov, Aschenbach (89. Hage), Ruckhardt (63. Raase), Mergner

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Schulze, Horlbog (72. Hajdarpasic), Stoye, Schlegel, Gründler, Siebenhühner, Gerlach (80. Jankowski), Kalalib Alshabi, Petraj (77. Obeid)

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143