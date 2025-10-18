Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 26 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Tom Hetke für Sangerhausen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhäuser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (8.).

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen II und BSC 99 Laucha – Minute 8

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (89. Grübner), Hetke, Fuhrmann, Grüllmeyer (88. Franke), Yadlos (88. Schneider), F. Stöhr (77. Roßner), Olbricht (58. Gümül), Schröter, Eisler, J. Stöhr

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Porse, Hahnemann (75. Schmidt), Krentz, Saal, Schumann, Schneller, Riesen, Keidel, Mohs (60. Handt), Bothe

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26