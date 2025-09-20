Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). In Minute 22 schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II liegt in Minute 25 2:0 vorn

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Reiber (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (75. Halle), Grüllmeyer, Schröter, Eisler (75. Kögel), Reiber, Buchhorn, Gümül (83. Grübner), Hetke (90. Strasser), Baum, Roßner

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Angeli, Beyenbach, Pillert (75. Nitzschke), Bauer, Göbel, Schneider, Ibrahim (83. Reinhardt), Wöpe, Witt

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17