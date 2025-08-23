Eine Niederlage für den TSV Kickers 66 Gonnatal besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Christopher-Ramon Denzin für Weißenfels traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Eric Leich der Torschütze (52.).

TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Bereits fünf Minuten später konnte Joao Carlos Dos Prazeres Pires (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Säcker, Leich, Hagene (81. Gaensewich), Goldberg, Paper, Siebenhüner (90. Lenneper), Stüber, Omnitz, Töpfer

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Kammler (72. Rothhoff), Ghebregergis, Kowol, Stadler (67. Kräuter), Dos Prazeres Pires, Krämer, Kopp, Denzin, Ullmann (87. Köhler)

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110