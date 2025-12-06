Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (1:1).

TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Großgrimma

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Großgrimma beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Heiko Angeli am Ende der ersten Halbzeit, als Felix Zech für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

55. Minute TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Hoffmann (75. Kurotschkin), Stüber, Dittmann, Goldberg (29. Töpfer), Omnitz, Paper, Siebenhüner (75. Hagene), Steyer, Lenzewski (59. Froeschen), Ditscher

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Weidner, Baum (57. Beqiraj), Zech, Bauer (90. Palatini), Krobitzsch, Göbel, Pillert (46. Ibrahim), Rackowitz (82. Link), Schneider

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52