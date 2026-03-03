Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels II kassierte jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (19.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ralph Marschhausen den Ball ins Netz.

45. Minute: SV Wacker 1919 Wengelsdorf baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Bereits drei Spielminuten später konnte Tim Lehmann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Elmi (71. Goltz), Hempel (58. Deckner), Lewinski (46. Beier), Hähnel, Khodadadkheyl, Tytko, Woithe, Horstka, Marschhausen, Rutz

SSC Weißenfels II: Förster – Barnickel, Haufe (71. Roy), Thormann, Hauer, Baust, Säuberlich (46. Lehmann), Scheiding, Ducke, Kresse (82. Maas), Häcker (46. Karl)

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43