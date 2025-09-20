Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SV Kelbra am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Maximiliano Exequiel Conde das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

SV Kelbra mit 2:0 vorne – Minute 18

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

26 Minuten nach der Pause konnte Knothe (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Gurniak, Tagishi, Nosov (75. Khudyi), Conde (90. Steinberg), Eis, Okapal (83. Hegenbart), Barthel, Rybak, Shpikula

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Schneider, Lieb, Berbig (65. Binneböse), Hartmann, Pschribülla (83. Bader), Hoppen, Küster, Reinschmied, Knothe, Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55