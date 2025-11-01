Der SV Großgrimma errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Mücheln durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian Beyer am Ende der ersten Halbzeit, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – 87. Minute

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Weidner, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (87.). Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz, Angeli (49. Boronczyk), Schneider, Weidner, Witt (68. Pillert), Zech, Göbel, Krobitzsch (86. Palatini), Beyenbach (86. Kästner), Baum

Sportring Mücheln: Mund – Kunze (72. Reinboth), Bagehorn (80. Sell), Kuhnert, Berghammer, Grosser, Maak, Hiersig, Büttner, Sommerwerk (40. Richter), Schubert

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84