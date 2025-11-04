Vor zwei Jahren holen die deutschen U17-Fußballer den WM-Titel. Die neue Generation startet nun verheißungsvoll in ihre Weltmeisterschaft. Zum Auftaktsieg reicht es aber nicht.

Doha - Titelverteidiger Deutschland ist mit einem Unentschieden in die U17-Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kam zum Auftakt des Turniers in Doha zu einem 1:1 (1:0) gegen Kolumbien. Toni Langsteiner von RB Leipzig hatte das Team von Bundestrainer Marc-Patrick Meister mit einem Blitztor bereits nach 16 Sekunden in Führung gebracht. Juan Catano (57. Minute) glich für Kolumbien aus. In der 46. und 89. Minute traf die deutsche Mannschaft noch jeweils den Pfosten.

Die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe G sind Nordkorea am Freitag (14.00 Uhr MEZ/skysport.de) und El Salvador am Montag (14.30 Uhr MEZ/skysport.de).

Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen.