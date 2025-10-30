Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Donnerstag endete das Spiel zwischen dem SV Eintra. Lüttchendorf und dem Zörbiger FC mit einem Remis.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 35 SV Eintra. Lüttchendorf auf Augenhöhe mit Zörbiger FC – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC steckte einmal Gelb ein.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Stoye (87. Hajdarpasic), Siebald, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Petraj, Schlegel, Siebenhühner, Horlbog, Fiebiger, Schulze, Gründler (60. Kolle)

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Brenner, Matthias, Gansen, Hempel, Deidok, Moreno Silva (67. Janders), Kleewein (75. Schindler), Teichert, Seliger

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65