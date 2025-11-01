Dem SV Großgrimma glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 84 Zuschauer waren live dabei.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser besiegten das Team aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian Beyer, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – Minute 87

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch (86. Palatini), Zech, Göbel, Baum, Weidner, Rackowitz, Schneider, Angeli (49. Boronczyk), Witt (68. Pillert), Beyenbach (86. Kästner)

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk (40. Richter), Bagehorn (80. Sell), Maak, Büttner, Schubert, Hiersig, Kunze (72. Reinboth), Grosser, Berghammer, Kuhnert

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84