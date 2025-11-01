Für den SV Blau-Weiß Dölau II endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben mit einem torarmen 0:1 (0:0). 48 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Dölau / live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder, M. Kleinert, Troitzsch, Ranft (65. Moradi), Balbach, Grimm, Pfeifer (62. Richter), A. Kleinert (54. M. Klein), Kretzschmar (60. Wittmann)

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Twardy, Zeugner (46. Behncke), Müller (90. Roos), Beese, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Seidemann, Teske (67. Schotte), Shtyrbu, Eichler

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48