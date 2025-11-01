Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Max Schirner für Freyburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 16 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lauchaer revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor durch Alexander Saal erzielt.

64. Minute FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC RSK Freyburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Schulz, Bagdohn (66. Schied), Schirner, Sambu, Großmann, Töpe, Mänicke (66. Kaiser), Weise, Hüttig (59. Alalo), Kirchhoff

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schneller (90. Starch), Schumann, Keidel, Handt (73. Schmidt), Riesen, Bothe, Krentz, Thieme (90. Porse), Hahnemann (90. Schaer), Saal

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260