Salzatal/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg am Samstag 3:3 (0:2) getrennt.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Philipp Köhler (39.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Weißenborn, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erlangen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Balashov (85. Scheffler), Göring, Schulz, Ruckhardt, Rickert, Elstner, Schauer, Matz, Mergner (90. Ruhmann), Weißenborn

SSV 90 Landsberg: Dimke – Scheller, Reuschel (80. Schubert), Kleeblatt, Knorr, Stryjakowski, Knaut (73. Madalschek), Köhler (88. Stephan), Rappe, Diallo (73. George), Wichmann

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103