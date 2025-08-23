Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging der SSC Weißenfels II von Coach Christian Baust aus dem Duell mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Ducke (54.) erzielt wurde.

Doppelpack von Arthur Ducke bringt SSC Weißenfels II 2:0 in Führung – Minute 54

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). Der SSC Weißenfels II rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Baust, Ducke, Häcker, Kresse (73. Maas), Scherbaum, Beyer, Hauer (73. Roy), Petrick (66. Säuberlich), Scheiding

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Lewinski, Hempel, Khodadadkheyl, Osmanaj, Horstka (67. Goltz), Elmi (58. Beier), Woithe (75. Zimmermann), Marschhausen, Erovic, Hähnel

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38