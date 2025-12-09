Der Sportring Mücheln errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 72 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Mücheln geboten. Die Müchelner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Nach 19 Minuten schoss Paul Sell das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner konterten in der 35. Spielminute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

35. Minute Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite räumten Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. kassierte zweimal Gelb.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Robin Saddei, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Hiersig, Sell (84. Reinboth), Grosser, Berghammer (77. Sommerwerk), Maak, Schubert (88. Kunze), Semmer, Jaskula (53. Marggraf), Büttner (61. Saddei)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Ghebregergis, Ullmann, Simon (48. Brendel), Köhler, Soulama, Rothhoff, Kräuter, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Krämer

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72